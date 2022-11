Marches Adeps: des itinéraires pour vous dégourdir les jambes ce dimanche 20 novembre !

Jambes se situe dans la commune de Namur au sein de la province du même nom. Située sur la rive de la Meuse opposée à l’Élysette, lieu où se trouvent le Gouvernement et le Parlement wallon, Jambes est également un territoire où la houille fut exploitée durant plusieurs siècles. C’est ainsi que plusieurs concessions d’exploitation minière ont vu le jour à partir du 17e siècle et de complètement disparaître au 21e. Depuis 1890, Jambes compte l’un des plus importants sites de prises d’eau de la Société Wallonne des Eaux (SWDE). Près de 50.000.000 m3 d’eau sont pompés chaque année et distribués après traitement à travers différents "Le Pont de Jambes", Le Parc Astrid, Maison aux deux vitrines, la passerelle l' "L’Enjambée"… Découvrez-les ce dimanche à travers une marche Adeps de 5, 10,15 et 20 km.

Lieu de rendez-vous : Parc Astrid 9 [5100]

Contact : Frairie Royale des Masuis et Cotelis jambois – Catherine Calande – 0473 778.620