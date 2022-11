Marches Adeps, 11 raisons de sortir de chez vous ce dimanche 27 novembre

C’est dans le village de Comblain-La-Tour, situé au confluent de l'Ourthe et du ruisseau du Boé, qu’est né un des plus célèbres festivals de Jazz au monde. Celui-ci a été créé par l’Américain Joe Napoli, GI survivant de la bataille des Ardennes en 1945. Comblain-La-Tour est devenu "The place to be" pour tous les jazzmen de 1959 à 1966. Parmi les artistes qui s’y sont produits, on compte John Coltrane, Ray Charles, Nina Simone et beaucoup d'autres. Pensez à passer devant la statue représentant des jazzmen qui se trouve devant la gare SNCB. Des itinéraires de 5, 10, 15 et 20 km Adeps seront organisés ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Salle Talier, place du Monument 1 [4180]

Contact : Syndicat d'initiative - Sophie Darville - 0475 644 097