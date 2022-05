Marches Adeps: 10 découvertes à faire ce dimanche 22 mai

Pour les gastronomes, est-il nécessaire de s’attarder sur sa bière trappiste produite à l’abbaye cistercienne de Notre-Dame de Scourmont ? Chimay, c’est aussi le château des princes, dont la partie la plus remarquable est sans conteste le théâtre construit en 1863. Il figure sur la liste du patrimoine majeur de Wallonie, il est un des plus beaux exemples de théâtre à l’italienne de nos régions. Chimay est aussi le rendez-vous des amateurs de promenades et de natures préservée. L’eau blanche passe par Chimay. Le lac de Virelles est également un endroit étonnant. Sa roselière est une des plus grandes de Wallonie. Canards, grèbes, hérons côtoient grand butor, busard des roseaux pour le plus grand bonheur des ornithologues. Le village de Lompret non loin de là figure parmi la liste des "plus beaux villages de Wallonie" grâce à l’homogénéité de son habitat qui date principalement des 18e et 19e siècles. Des itinéraires Adeps de 5, 10 et 20 km sont organisés ce dimanche à Chimay.

C. Vandelois

Lieu de rendez-vous: Athenée Royal de Chimay, rue de Noailles [6460]

Contact: Clos du Chemin Vert - Olivier Schepens - 0475 862 872