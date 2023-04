Marcher sur l’eau, faire rebondir un œuf, créer des formes en soufflant : les physiciens en herbe en vacances s’amusent avec le Professeur Bucella

On peut marcher sur l’eau. Vraiment ?

Matériel

Bassine

Maïzena

eau (2 parties de maïzena pour 1 partie d’eau)

On peut marcher sur le mélange eau-Maizena en appliquant une grosse force dessus, par contre si on y va tout doucement, on s’enfonce !

Lorsqu’on applique une force sur le mélange, les particules de maïzena se tassent et se collent les unes aux autres, ce qui crée une surface solide momentanée. Dès qu’on arrête d’appliquer une force, le mélange redevient un liquide. Attention : si la force est trop forte, on casse les liaisons momentanées et on s’enfonce.

Il y a de nombreux exemples de la vie de tous les jours : yaourt ou mayonnaise dont la viscosité diminue quand la force appliquée augmente, la mayonnaise est plus liquide si appliquée sur un sandwich ou le yaourt est liquide si secoué. Le ketchup fait l’inverse : viscosité augmente lorsque la force appliquée augmente. Si on secoue la bouteille de ketchup, il reste immobile, si on le tapote doucement il s’écoule = effet ketchup.

Le Professeur vous explique:

Il s’agit d’un fluide non newtonien appelé fluide dilatant. Une force douce permet de s’enfoncer, une force forte rend le mélange solide. Pour comprendre le phénomène de l’expérience Maizena et eau est ce que l’on peut appeler un fluide non newtonien. Lorsqu’il n’est pas soumis à une contrainte, le mélange est fluide. Lorsqu’il est soumis à une forte contrainte, le mélange est moins fluide, plus épais. Un fluide non newtonien peut être liquide et solide.

Un fluide non newtonien est un fluide qui ne suit pas la loi de viscosité de Newton, c’est-à-dire une viscosité constante indépendante de la contrainte. Dans les fluides non newtoniens, la viscosité peut changer lorsqu’elle est soumise à une force pour devenir plus liquide ou plus solide.