Marcher ! Source de bien-être ! Découvrez notre sélection de clubs en Wallonie et à Bruxelles.

Le Cercle Pégase organise des sorties cyclistes, des marches au départ de Bruxelles et de la périphérie, des promenades en forêt de Soignes et espaces verts de Bruxelles, des randonnées dans toute la Belgique en privilégiant les transports en commun pour ses déplacements. Sont également proposés, des week-ends et séjours en Belgique mais aussi à l’étranger.

Les balades pédestres sont encadrées et guidées. Leur distance varie de de 12 à 26 kms. De " Lente " à Rapide ", elles conviennent à tout public.

Vous pouvez participer à l’une des activités proposées par le cercle Pégasse et si celle-ci vous a séduit et que vous souhaitez rejoindre le groupe sur les chemins de randonnées ou les parcours pédestres, il ne vous reste plus qu’à vous inscrire.

Cotisation annuelle de 18 euros.

Toutes les infos https://www.cerclepegase.be/