L’idée qui se cache derrière cette action est, non seulement, de répondre au manque d’activité physique, au stress du matin, à la perte de convivialité, etc. mais aussi aux enjeux majeurs qu’on peut rencontrer aux abords des écoles : la congestion automobile, la pollution et le manque de sécurité.

D’après Caroline Chais, institutrice maternelle aux Petites souris de Ghoy, à Lessines, et participante au défi, "cinq minutes ça semble peu. D’autant plus que nous mettons souvent le nez dehors avec nos élèves. Mais commencer petit à petit, avec des enfants de deux ans ou avec des parents qui, habituellement, ne font pas plus de 100 m en dehors de leur voiture, c’est déjà un premier pas. Il est essentiel de sensibiliser à la marche à pied". C’est bon pour la santé, le moral et la planète !