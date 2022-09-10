Марш солідарності в Монсі | Marche solidaire à Mons

За останні 6 місяців пройшло дуже багато маршів в підтримку України та українців. Та нам теж є, що сказати передусім “Дякую”, за допомогу, підтримку, небайдужість Бельгії.

Тому, 10 вересня о 12.00 біля Square Franklin Delano Roosevelt у Монсі пройде Марш Вдячності українців, який буде виражати Бельгії наше велике Дякуємо! Це один з Маршів Вдячності українців, які проходять світом. Маршрут буде проходити центральними вулицями міста поки колона не дійде до Гранд Пляс, де буде проходити не великий концерт. За інформацієї організаторів, буде запрошений спеціальний гість. Також планується дарувати місцевим символічні подарунки від українців!

Також про дресс-код, вишиванки, прапори і головне посмішка!! Запрошуйте на захід своїх знайомих бельгійців та всіх українців!

На заході будуть присутні високопосадовці та журналісти.

P.S. Радіо RTBF-Україна теж буде!!