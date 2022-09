Марш солідарності в Монсі | Marche solidaire à Mons

Au cours des 6 derniers mois, il y a eu de nombreuses marches de soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens-niennes. "Merci" pour l'aide, le soutien et l'attention de la Belgique. Ce samedi 10 septembre, à 12h00, la Marche de la Gratitude Ukrainienne se tiendra près du Square Franklin Delano Roosevelt à Mons. Le but: exprimer notre grand Merci à la Belgique ! C'est l'une des marches de remerciement de la part des Ukrainiens qui se déroulent dans le monde entier ce jour-là.

L'itinéraire passera par les rues du centre ville jusqu'à ce que le convoi atteigne la Grand'Place, où un petit concert aura lieu. Un invité spécial y fera son apparition. Il est également prévu de donner aux populations locales des cadeaux symboliques de la part des Ukrainiens !

Un seul code vestimentaire pour participer : les chemises brodées, les drapeaux et surtout le sourire!! Invitez vos amis belges et tous les Ukrainiens à l'événement !

L'événement réunira des hauts fonctionnaires et des journalistes.

PS: Radio RTBF-Ukraine sera également de la partie !!