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Ukraine - Україна

Марш солідарності в Монсі | Marche solidaire à Mons

il y a 32 minutesTemps de lecture1 min
Par Micha

За останні 6 місяців пройшло дуже багато маршів в підтримку України та українців. Та нам теж є, що сказати передусім “Дякую”, за допомогу, підтримку, небайдужість Бельгії.
Тому, 10 вересня о 12.00 біля Square Franklin Delano Roosevelt у Монсі пройде Марш Вдячності українців, який буде виражати Бельгії наше велике Дякуємо! Це один з Маршів Вдячності українців, які проходять світом. Маршрут буде проходити центральними вулицями міста поки колона не дійде до Гранд Пляс, де буде проходити не великий концерт. За інформацієї організаторів, буде запрошений спеціальний гість. Також планується дарувати місцевим символічні подарунки від українців!
Також про дресс-код, вишиванки, прапори і головне посмішка!! Запрошуйте на захід своїх знайомих бельгійців та всіх українців!

На заході будуть присутні високопосадовці та журналісти.
P.S.  Радіо RTBF-Україна теж буде!! 

 

Marche solidaire à Mons

Au cours des 6 derniers mois, il y a eu de nombreuses marches de soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens-niennes. "Merci" pour l'aide, le soutien et l'attention de la Belgique. Ce samedi 10 septembre, à 12h00, la Marche de la Gratitude Ukrainienne se tiendra près du Square Franklin Delano Roosevelt à Mons. Le but: exprimer notre grand Merci à la Belgique ! C'est l'une des marches de remerciement de la part des Ukrainiens qui se déroulent dans le monde entier ce jour-là.

L'itinéraire passera par les rues du centre ville jusqu'à ce que le convoi atteigne la Grand'Place, où un petit concert aura lieu. Un invité spécial y fera son apparition. Il est également prévu de donner aux populations locales des cadeaux symboliques de la part des Ukrainiens !

Un seul code vestimentaire pour participer : les chemises brodées, les drapeaux et surtout le sourire!! Invitez vos amis belges et tous les Ukrainiens à l'événement !

L'événement réunira des hauts fonctionnaires et des journalistes.

PS: Radio RTBF-Ukraine sera également de la partie !!

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