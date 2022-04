"Marche salope", une pièce de théâtre sur le viol pour que la honte change de camp

Photographe de formation, c’est tout un univers qu’elle a réussi à créer pour nous transporter dans une thématique grave. La photographie lui paraissait à elle seule insuffisante pour traiter du sujet. Une thématique grave certes, mais une manière de l’aborder comme un acte de résistance poétique.

"Je voulais trouver un autre angle d’attaque : par le sensible et la poésie pour parler de quelque chose qui est trash. Je me suis relevée d’une amnésie traumatique et je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse quelque chose. En tant que victime, il me manquait quelque chose en art vivant. Ce qui me manquait le plus, c’était d’être confrontée à quelqu’un de vivant, ne fut-ce que pour trouver des espaces de parole. Le vivant autour du viol est très compliqué. J’avais envie de l’aborder quand même, même si on sait que l’on prend des risques parce que ça dérange", explique la Céline Chariot.

Le viol est un processus conscient d’intimidation. C’est une affaire de pouvoir, de jouissance et de domination

L’amnésie traumatique, pour rappel, représente l’incapacité clinique de se rappeler d’événements traumatisants parce que le cerveau opère une dissociation.