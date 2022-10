Marche pour le climat : pour Ecolo, c'est important d'aller de l'avant, même si certains ("surtout le MR") empêchent la Vivaldi d'avancer

Le MR s'adresse aux manifestants lors de son congrès

Sans être représenté dans la marche, le président du MR Georges-Louis Bouchez a eu quelques mots pour les participants à la manifestation : "Le MR ne va pas culpabiliser les uns et les autres. Nous devrons faire des choix industriels et technologiques." Et de répéter le plaidoyer libéral en faveur du nucléaire: "outre l'hydrogène, nous devrons construire dans les deux à trois prochaines années de nouveaux réacteurs, que les SMR (Small Modular Reactors) soient prêts ou non. C'est maintenant que les choix doivent être faits".

Le président du MR s'est ensuite adressé aux écologistes: "ils ne doivent pas prolonger le nucléaire pour me faire plaisir, ou faire plaisir à (la militante climatique suédoise) Greta (Thunberg, NDLR), mais parce que le pays en a besoin. Nous devons nous inspirer du modèle française et suédois, et certainement pas du modèle allemand." L'Allemagne a décidé de fermer ses centrales après la catastrophe nucléaire de Fukushima, au Japon, en 2011, et de passer aux énergies renouvelables. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a mis en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz, a toutefois rebattu les cartes.

Les adversaires du MR "peuvent continuer à nous taper dessus, nous caricaturer, nous vilipender, rien ne nous détournera de nos objectifs. La seule légitimité qui compte en politique est celle du peuple, du suffrage universel. En 2030, la Belgique sera une terre de liberté, de progrès et de bien-être", a-t-il conclu.