"Marche ou crève" : un film criant d’authenticité sur le polyhandicap à découvrir ce lundi dans votre Séance VIP

Ce n’est pas la première fois que Margaux Bonhomme traite du handicap. Elle avait déjà abordé le sujet en 2011 dans le documentaire "Bel Canto", suivant le parcours d’un jeune homme handicapé rêvant de devenir chanteur. Avec "Marche ou crève", elle en revient donc à une thématique plus personnelle, qu’elle aborde cette fois-ci en s’appuyant sur ses propres émotions et ressentis. Ainsi, c’est avec une authenticité et un réalisme bouleversant qu’elle dépeint à l’écran le quotidien difficile de sa sœur, Manon. Un rôle qu’elle pensait au départ confier à une personne handicapée, avant de changer d’avis. "Je me suis vite rendu compte que j’étais trop attachée à ce personnage inspiré de ma sœur et que demander à ces jeunes femmes de faire des choses trop éloignées d’elles ne fonctionnait pas. Or, je ne voulais pas modifier de fond en comble mon scénario", se souvient-elle.