Marche mondiale des femmes : des centaines de Bruxelloises réclament des plans de relance féministes

Agressions, inégalités, je connais. C’est mon quotidien

L’organisation souligne que des avancées ont été réalisées, mais que ça ne suffit pas. C’est une des raisons qui ont poussé des centaines de personnes à défiler.

L’une d’elles nous confie : "Moi je suis venue parce que je suis concernée, je suis une femme : tout ce qui est agressions, inégalités, je connais, c’est mon quotidien. Donc je suis là pour faire changer un peu les choses. Les choses avancent doucement. Quand on regarde, il y a quand même un énorme progrès depuis 50 ans, c’est pour ça qu’on se dit que ça vaut la peine de venir, ce n’est pas anodin".

La plupart des femmes du cortège sont là pour des raisons similaires. "Moi je dirais personnellement les inégalités en général : salariales et autres, nous explique une autre manifestante. Et surtout l’insécurité et les agressions : c’est mon quotidien de ne pas me sentir en sécurité dans la ville. Le soir et même en journée, c’est pesant et ça devrait changer, ce n’est pas normal je trouve".