Marche-lez-Ecaussinnes : le concert à la bougie d'Antoine Armedan

Dans le cadre de la tournée " Zéro carbone sous les comètes ", Antoine Armedan, auteur-compositeur-interprète hennuyer, se déplace en train et à vélo.

Pendant son concert du 3 février à Marche-lez-Ecaussinnes, on éteindra tout et on s’éclairera aux bougies.

Concert acoustique d’Antoine Armedan à la bougie, le vendredi 3 février 2023 à 20h à la salle " Notre Maison ", rue de l’Avedelle, 173 à Marche-lez-Ecaussinnes.

Entrée 5€

Réservations via l’adresse : synergie.ecaussinnes@gmail.com

Plus d’infos : www.ecaussinnes.be