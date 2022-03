Marche et rêve vers la Turquie, entre l'Orient et l’Occident

Être immergé dans la nature, ressentir ce sentiment de liberté, rencontrer l’autre, apprendre à se connaître toujours davantage, … Aujourd’hui il marche, il se nettoie, il pleure, il rit, il apprend à être présent à cette étape du moment. Demain, c’est le futur. Il apprend à vivre avec le fait qu’il ne sait pas de quoi il sera fait. Et c’est parfait ainsi.

Il se sent véritablement dans une sorte de transition. Il quitte une vie vers laquelle il ne souhaite plus retourner. A l’image de ce très beau film précurseur "La Belle Verte", il sait qu’il souhaite plus de liens, plus de nature, plus de simplicité, plus de contacts avec la terre et ces autres mondes qui nous entourent.

La vibration et la puissance de l’amour, le ressenti que de plus en plus de personnes s’éveillent, qu’un profond changement est en cours et que le monde de "La Belle Verte" s’en vient.

Extrait du film "La Belle Verte", scène culte où Francis Perrin insulte Vincent Lindon qui a touché le rétroviseur de sa voiture…