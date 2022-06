Marche-en-Famenne : une nouvelle unité de production pour le colostrum bovin d’ECI

ECI a été créée en 2011 par Ouest Elevage, une société française et le CER Groupe (Centre de recherche agréé actif dans les domaines agroalimentaire et immunologique). ECI emploie une douzaine de collaborateurs. Jean-Claude Bouchat, président et CEO de ECI est fier de l’évolution de cette entreprise : " Quand on a créé la société, on traitait environ 60.000 litres de colostrum, aujourd’hui, on fait 7 fois plus, on est à plus de 400.000 litres. Au départ, on ne récoltait qu’auprès des éleveurs en Belgique, aujourd’hui, on collecte le colostrum dans plusieurs pays d’Europe, la Pologne, l’Allemagne, la France… etc. ".

Quant aux produits finis, 75% à 80% sont exportés un peu partout en Europe. ECI est aujourd’hui le leader européen sur le marché du colostrum bovin. Le nouveau bâtiment de 2300 m² va permettre à ECI de développer son activité et d’exporter dans le monde entier. C’est un tout cas la volonté de la société.

Le nouveau site représente un investissement de 7,5 millions d’euros (dont 300.000 euros de subsides de la RW et 5000 euros de la Province de Luxembourg).