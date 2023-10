Marche-en-Famenne : un nouvel incubateur pour booster les biotechnologies

Un coup de boost à la science et aux biotechnologies au cœur de la Province de Luxembourg. Voilà ce que promet le Novalis Boost Up Center, un nouvel incubateur biotechnologique de pointe inauguré ce mardi à Marche-en-Famenne.

2,7 millions ont été investis par la région dans la mise en place du centre, place désormais aux start-up et entreprises qui tenteront de développer des projets innovants, dans la recherche contre le cancer notamment.