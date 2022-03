Bien reconnaître les plantes comestibles

Il est très important de choisir correctement les plantes sauvages à cuisiner. Comme l’explique Barbara Leboutte. "Lors de la cueillette il faut être vigilant et non pas confondre une plante avec une autre. C’est le cas de l’ail des ourses, par exemple, qu’il faut cueillir feuille par feuille et non par brassées sinon on a un risque de se retrouver avec des plantes toxiques comme le colchique ce qui peut être problématique si on les ingère".

Un nouveau site internet

Pour partir à la rencontre de l’univers de Barbara Leboutte, il suffit de la rejoindre via son site internet. Vous trouverez toutes les informations concernant les balades qu’elle organise, les ateliers et le calendrier des futurs évènements liés à son activité.