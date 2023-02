Marche-en-Famenne : manifestation en front commun de la CSC et de la FGTB, ce mardi

Ce mardi, les rues de Marche-en-Famenne devraient se remplir de centaines de manifestants de la CSC et de la FGTB. Les deux syndicats ont décidé de mener une manifestation de grande ampleur en front commun dans la cité marchoise (chose qui n’était plus arrivée depuis 10 ans) afin de faire part de leur mécontentement. Les revendications restent les mêmes. "Nous souhaitons une fiscalité plus juste et une énergie moins cher. Nous avons vu récemment que le gouvernement veut sortir progressivement du tarif social, c’est quelque chose que nous n’acceptons pas. On doit malheureusement, aussi, nous battre pour le maintien de l’indexation automatique des salaires", explique Yannick Vincent, le secrétaire fédéral de la CSC Luxembourg.

Entre 500 et 1000 personnes attendues

Le rassemblement est prévu à 10h30 à la gare de Marche-en-Famenne. Ensuite, le cortège sillonnera le centre-ville durant environ deux heures. Des discours auront lieu à la fin de la manifestation devant les bâtiments du SPF Finances. "Thierry Bodson et Marie-Hélène Ska, les principaux responsables nationaux de nos organisations, s’exprimeront devant le public tout comme Christine Mahy du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté. Il est important pour nous que la société civile et le monde associatif s’allient à nos revendications", ajoute Joël Thiry, le secrétaire fédéral de la FGTB Luxembourg.

Selon les premières estimations (à prendre avec des pincettes), entre 500 et 1000 personnes sont attendues pour cette mobilisation syndicale. La zone de police Famenne Ardenne déconseille aux automobilistes de se rendre dans le centre de Marche-en-Famenne durant le déploiement du cortège. "Le mieux, c’est d’éviter le boulevard urbain à partir de 11h00 ou 11h30 jusque 12h30 environ. La rue du Luxembourg, la rue du commerce et l’allée du monument sont aussi des zones où les perturbations routières seront probablement très importantes", termine le commissaire Lambert.