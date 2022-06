Marche-en-Famenne, le plan communal de mobilité soumis à enquête publique

Jusqu'au 4 juillet, à Marche-en-Famenne, le plan communal de mobilité est soumis à enquête publique. La population est invitée à le consulter sur papier ou virtuellement mais aussi à participer à une réunion d'information. L'échevin de la mobilité Nicolas Grégoire tient à insister sur le fait que la population a déjà été impliquée dans l'élaboration du plan. En pleine pandémie plus de 70 personnes ont participé à des réunions virtuelles et puis certaines mesures en matière de mobilité et de sécurité routière ont déjà été mises place. " La vitesse a été enregistrée à différents endroits et des aménagements de sécurité réalisés." Le plan communal de mobilité c'est le fruit de trois ans de travail. Il s’articule sur huit grands axes comme le trafic de transit dans le centre-ville mais aussi les villages, la gestion de parking, l’accessibilité des nombreuses écoles mais aussi la mobilité douce et la suite du plan Wallonie cyclable. Le plan de mobilité est consultable à l’hôtel de ville ou sur le site internet de la ville. Et pour ceux qui souhaitent un échange sur le sujet, une réunion d'information est prévue ce mardi 14 juin à 20h à la salle du conseil communal ! Le plan de mobilité devrait être définitivement adopté à l'automne par le conseil communal.