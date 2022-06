Marche-en-Famenne: feu vert wallon pour une zone d'immersion temporaire

Le gouvernement wallon soutient la mise en oeuvre de trois projets prioritaires de lutte contre les inondations en Wallonie.

Parmi ces projets, la création d’une zone d’immersion temporaire pour lutter contre les crues de la Wamme. Cette ZIT serait située entre Hargimont et Harsin. Elle bénéficiera aux riverains de la commune de Marche, principalement les villages de On et d'Hargimont, mais aussi de Nassogne et de Rochefort.

Pendant ce temps à Marche, d’autres chantiers liés directement aux dégâts des inondations avancent. Ainsi, les travaux de curage sur la Wamme entamés au printemps, qui se poursuivent encore quelques mois.