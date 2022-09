Marche-en-Famenne : des jeunes formés par le Forem et embauchés par la Défense au Camp Roi Albert

Dès octobre, 11 jeunes rejoindront les services administratifs du Camp Roi Albert de Marche-en-Famenne. Via le Forem, ils ont tous reçu une formation d’un mois pour leur permettre d’exercer leur futur métier. "Nous avons reçu des cours de bureautique, de français et de communication. C’est très utile de revoir tout cela, car plusieurs années après, on a tendance à oublier", admet Gille Carolan, l’une des étudiantes en question. "C’est vraiment une belle opportunité. Je viens de Charleroi et je suis très motivée à l’idée de servir mon pays d’une manière différente. Je suis fière de me rendre utile pour nos militaires", nous confie Pascaline Charles, une autre étudiante.

La Défense recrute constamment de nouveaux talents

Tous bénéficient du statut "Rosetta" qui leur permet de se former et de bénéficier d’une expérience professionnelle durant un an, ici en l’occurrence, à la Défense. "Le but, c’est de décharger nos militaires du travail administratif que l’on peut facilement confier à des civils. Ces jeunes n’ont pas le statut du militaire. Après un an, ils pourront continuer chez nous comme statutaire via le selor ou être recruté comme militaire, s’ils le souhaitent", explique Daniel Conrath, responsable du service en charge du personnel civil à la Défense.

Cette collaboration entre le Forem et la défense existe, vraisemblablement, depuis 2008, mais c’est surtout depuis cette année que la machine a été relancée. "On aimerait multiplier ce genre de collaborations, notamment avec les métiers techniques. Cela pourrait nous intéresser de recruter des menuisiers, des mécaniciens ou des soudeurs, par exemple", ajoute Daniel Conrath. Pour bénéficier de cette formation, pas besoin de CESS. Il suffit d’avoir moins de 26 ans et d’avoir, au minimum, un diplôme d’études secondaires inférieures.