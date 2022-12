Marche-en-Famenne : création d’une maison d’accueil pour les femmes victimes de violences

En Wallonie, 150 nouvelles places d’accueil et d’hébergement pour les femmes victimes de violences vont être créées. La Ministre wallonne des Droits des femmes, Christie Morreale l’a annoncé il y a quelques jours. Ces lieux d’accueil permettent de protéger les victimes et de les aider à se reconstruire.

Un appel à projet avait été lancé en mai dernier par le gouvernement wallon et parmi les 8 nouvelles maisons d’accueil sélectionnées, le projet du CPAS de Marche-en-Famenne a donc été retenu. Le CPAS va pouvoir acquérir un bâtiment pouvant héberger 35 personnes.

" C’est la première étape dans le projet qui consiste à acquérir le bâtiment et à pouvoir faire les transformations nécessaires pour être aux normes et être reconnu comme maison d’accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. […] La maison est située à Hollogne, c’est vraiment à deux pas du centre-ville, il y a une école pas loin, c’est une propriété qui est aussi en recul et qui permet donc une certaine quiétude. Elle est spacieuse, elle a potentiel vraiment très impressionnant à l’intérieur ", explique Gaëtan Salpéteur, président du CPAS de Marche.

Ce projet va voir le jour grâce au financement wallon. " C’est un financement d’environ 960.000 euros qui correspond grosso modo à 80% de l’investissement ", précise Gaëtan Salpéteur.

Cette maison d’accueil répond à un réel besoin car le Nord- Luxembourg ne dispose d’aucune structure d’accueil de ce genre. Les femmes pourront être accueillies avec ou sans enfant.

Le CPAS pense aussi à un partenariat avec l’AIS, l’agence immobilière sociale pour trouver un logement aux femmes, après leur séjour dans la maison d’accueil.