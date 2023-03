Marche-en-Famenne : création d’un "hub social" réunissant plusieurs associations

Abriter plusieurs associations sous un même toit, c’est l’idée du " hub social " qui a vu le jour à Marche-en-Famenne dans les anciens bâtiments de la poste (Rue Victor Libert ).

On y retrouve déjà deux entreprises d’économie sociale et circulaire : " 3B asbl" ( Bécane- Brico-Brocante ) qui propose un atelier et magasin de seconde main vélo, un atelier meuble et des travaux d’entretien et d'aménagement de l'habitat. Ainsi que "les compagnons de la maison asbl", un service de brico-jardinage.

Mais ce n’est pas tout comme le souligne le directeur de ces deux ASBL, Xavier Smal : " Puisqu’il y avait une demande qui n’était pas remplie, on a voulu créer un espace partagé pour nous mais aussi pour l’ensemble des acteurs sociaux ou associatifs. Nous sommes maintenant dans de très beaux locaux, on peut accueillir entre autres, la Croix-Rouge et les Equipes Populaires et bien d’autres asbl à l’avenir. L’avantage – en tout cas on espère parce que c’est tout nouveau – c’est d’avoir plus d’interactions entre chacun et que chacun effectivement se fasse mieux connaître."