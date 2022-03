Marche : des dessins printaniers égayent les vitrines des commerces

Dans le but de redynamiser le commerce de proximité, la commune de Marche s'associe à deux artistes pour décorer les vitrines des magasins du centre-ville. Grâce aux marqueurs de Pupa et Eluka, originaires de la province de Liège, les vitrines d'une trentaine de commerces annonceront l'arrivée des beaux jours et donc des sorties en ville puisque la thématique est celle du printemps.

Il s'agit là d'un projet mis en place par l'agence de développement local ainsi que l'association des commerçants "Cap sur Marche" dont fait partie Amélie Vetcour : "Au départ, on voulait travailler sur le thème de la Saint-Valentin, mais les commerçants étaient un peu déçus qu'on fasse un si beau projet pour un événement éphémère. La plupart des dessins sont faits à l'intérieur des vitrines et seront gardés jusqu'aux vacances de Pâques au moins".

Concrètement, les commerçants ont fait part de leurs envies aux artistes. La suite, c'est donc Pupa et Eluka qui s'en chargent : "Le printemps, c'est tout ce qui est floral, nouveau, bourgeons, fraîcheur, arcs-en-ciel, etc. Il faut penser à quelque chose d'assez doux et de poétique pour que ça plaise au plus grand nombre. C'est ça qui est chouette, c'est de rencontrer les commerçants et faire en sorte que ce ne soit pas uniforme partout".