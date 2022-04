Marche : des ateliers pour conscientiser les jeunes aux enjeux climatiques

Ce lundi, les élèves des 2è et 3è degrés de l'institut Saint-Laurent, à Marche-en-Famenne, ont participé à une "journée climat".

Après une matinée théorique consacrée aux différents enjeux, plusieurs associations, éducateurs et professeurs ont animé des ateliers. Le but étant de montrer que des solutions existent pour agir individuellement et collectivement.

Parmi ces solutions, il y a la recherche de l'autonomie. Des élèves de troisième année se sont par exemple lancés dans quelques préparations qui n'ont rien de classique. "On est en train de faire des pastilles au miel et au thym pour la gorge". "C'est bio, fait maison et on voit ce que l'on met dedans. On n'achète pas ça en magasin".

Un peu plus loin, d'autres élèves sont occupés à la fabrication de produits ménagers. Un bon moyen pour lutter contre la surproduction de plastique. Valérie Caillaba, animatrice de l'atelier : "Au niveau des déchets, on réduit l'impact de 165 kg/an par personne. Il y a l'eau qui va être utilisée pour le traitement du plastique, le combustible, tout ça a un impact énorme et pas juste le poids de notre produit de lessive".

Cette journée dédiée au climat au sens large a plus simplement pour objectif d'ouvrir la réflexion quant aux choix que nous faisons. Joke Verbeeck est professeure et l'une des organisatrices de l'événement : "Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir le tout nouveau téléphone ou est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une pelle et une bêche à la maison ? Peut-être qu'il y a des choses que l'on peut simplement partager et en le faisant, diminuer la production et la consommation".