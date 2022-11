Marché de Noël à Liège… Une initiative de mauvais goût : le billet d’humeur de Marianne Virlée

A l’heure ou la plupart des communes font des efforts en matière d’énergie, les organisateurs du marché de Noël et de la patinoire de Noël ont pris la mauvaise initiative de placer une voiture à caractère publicitaire sur un espace public et sans autorisation communale. Les autorités ont qui plus est décidé depuis plusieurs années d’éviter que tous éléments de publicités ne se trouvent aux abords des festivités.

Cela n’aura pas manqué de faire rougir certains partis politiques de la principauté. Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Le 1er de la ville de Liège, Willy Demeyer s’en explique et a fait retirer très rapidement le SUV enfermé dans une structure métallique chauffée à plus de 2400 watts. Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.