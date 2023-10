Marché de l'immobilier en Belgique : moins d'achats ces derniers mois, les appartements neufs sont moins nombreux et donc plus chers

Sur l'ensemble des appartements vendus en Belgique au cours des neuf premiers mois de 2023, 14,3% étaient des appartements neufs. Il s'agit du plus petit pourcentage enregistré au cours des cinq dernières années par le Baromètre immobilier de la Fédération du notariat.

"Il y a une grosse demande au niveau des appartements, explique Renaud Grégoire. Mais les appartements neufs sont sous pression au niveau des prix parce qu'il y a en a peu. En effet depuis un an au moins, il y a peu de nouveaux projets qui voient le jour. Lorsque quelqu'un cherche un appartement neuf, c'est assez compliqué, où que ce soit en Belgique. Ces appartements neufs sont vendus assez vite et assez cher (ndrl : c'est en Flandre et en Wallonie que leur prix a le plus augmenté). Ce qui se passe, c'est que les promoteurs attendent des jours meilleurs pour développer leurs nouvelles constructions".

Un appartement neuf dans notre pays a coûté en moyenne 324.176 euros. Par rapport à la moyenne annuelle de 2022, il s'agit d'une augmentation de prix de +5,3%. Sur 100 appartements neufs vendus, 76 l'ont été en Flandre, 20 en Wallonie et 4 à Bruxelles.