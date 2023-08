Marché de l’énergie : Octa + reprend le portefeuille clients d’Antargaz, qui quitte le marché belge, selon L’Echo

Antargaz est le leader du marché en Belgique pour le propane et le butane, des gaz vendus en citernes et en bouteilles pour le chauffage domestique ou les loisirs, et continue d’opérer ici, selon De Tijd. Dans le même temps, elle mise sur l’écologisation : le mois prochain, la première cargaison de biopropane sera livrée à un client belge. D’ici 2030, un quart de l’électricité devrait provenir de sources renouvelables.