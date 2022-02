Marché de l’emploi : pas de dévalorisation des étudiants diplômés durant le confinement

Entre 2020 et 2021, une question se pose parmi les étudiants : "est-ce que mon diplôme aura la même valeur que les années précédentes ?".

L’enseignement à distance a été mal vécu par une partie d’entre eux. Les causes ? Une formation perçue comme moins qualitative à cause du distanciel et des examens "adaptés" – entendez "moins exigeants" – pour tenir compte des réalités de la crise.

Selon Ben Chittanaphanh, étudiant en passerelle vers un master en sciences commerciales à l’ICHEC, la plupart des étudiants étaient assez inquiets pour la valeur de leur diplôme. Avec le recul, il trouve qu’il faut souligner que son école s’est rapidement adaptée pour ne pas les pénaliser.

"J’ai tout de même décidé de continuer vers un master pour me donner plus de chances sur le marché de l’emploi et élargir mes compétences", ajoute-t-il.

Pour Elsa Sachantitis, jeune diplômée d’un master en kinésithérapie de l’ISEK, la situation était un peu différente : "mon premier stage avait été annulé. Quand on fait du paramédical, les stages, c’est essentiel ! J’ai pu réaliser mes autres stages sans trop de problèmes grâce à l’organisation plutôt efficace de notre établissement. Par contre, une partie de mes camarades a eu de grandes difficultés à en trouver car les lieux de stages n’acceptaient plus de stagiaires… Grâce à l’encadrement de notre école, on a tous pu finir notre master et ça m’a permis de ne pas être inquiète pour mon insertion sur le marché de l’emploi". Après l’obtention de son diplôme, elle s’inscrit à Actiris. Très rapidement, elle trouve un emploi.