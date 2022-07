Marché automobile en Belgique : les immatriculations de voitures neuves poursuivent leur dégringolade

L’électrification a continué à gagner du terrain au premier semestre, représentant 31,6% des immatriculations de voitures neuves (23,5% en 2021), et même 40% du côté des clients professionnels.

Ces derniers sont également les plus friands de voitures rechargeables par une prise électrique, immatriculant 85% des modèles (entièrement électriques) BEV et 90% des (hybrides rechargeables par prise) PHEV durant les six premiers mois de l’année.

A lire aussi : La Belgique est-elle prête pour la voiture électrique ? La Flandre largement en tête pour les bornes de rechargement

Au niveau européen, les ventes de voitures neuves à motorisation essence (-22% sur un an) ou diesel (-27%) se sont écroulées au deuxième trimestre, selon les chiffres des constructeurs.

Les voitures à essence représentaient 38,5% des ventes, pour 17% au diesel et 22% aux hybrides qui continuent, elles, leur progression.