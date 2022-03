Marcelo, un pied gauche toujours affûté sur phase arrêtée

C’est l’un des pieds gauches les plus connus de la planète football. Et même s’il joue moins cette saison au Real Madrid, Marcelo n’en a pas pour autant perdu toute sa superbe. Le défenseur l’a encore prouvé à l’entraînement.

Avec seulement 596 minutes de jeu cette saison sous la tunique du Real Madrid, Marcelo n’est plus le titulaire indiscutable sur le côté gauche de la défense, la place étant prise par Ferland Mendy.

Blessé, le Français n’était pas présent ce dimanche. Et Carlo Ancelloti a préféré donner sa confiance en David Alaba pour arpenter le flanc gauche plutôt qu’au Brésilien. Une idée pas franchement réussie, le joueur Autrichien est passé totalement à côté de son sujet comme presque toute son équipe lors de la déroute du clasico (défaite 0-4).

Et pourtant, Marcelo mérite sans doute un peu plus de crédit. Le défenseur en a profité pour rappeler à tout le monde combien son pied gauche était l’un des meilleurs, notamment sur phases arrêtées. Lors d’un entraînement, le Brésilien a claqué quatre coups francs de suite qui ont fini au fond des filets. Et avec la manière en plus.

Premier au classement général en Liga, le Real Madrid doit cependant faire attention à ses poursuivants. Même s’il possède encore neuf points d’avance sur le FC Séville et 12 sur le FC Barcelone, qui compte un match de moins, l’équipe de Carlo Ancelotti devra se remettre après la claque reçue à domicile par son meilleur ennemi.