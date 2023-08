Marcelo provoque involontairement une horrible blessure d’un adversaire et sort en pleurs

Il y a des images que l’on n’aime vraiment pas voir dans le football, et celles des graves blessures sont sûrement les pires. Dans une rencontre de Copa Libertadores entre Fluminense et Argentinos Juniors, Marcelo a commis une faute involontaire qui a provoqué une affreuse blessure à son adversaire Luciano Sánchez. Ce dernier s’est retrouvé avec le genou et la jambe complètement retournés. Des images, que nous avons choisi de ne pas vous montrer, qui font vraiment froid dans le dos.

Marcelo a été expulsé pour cette malheureuse faute qui risque d’avoir de lourdes conséquences sur la carrière de son adversaire. L’ancien joueur du Real Madrid est sorti en pleurs de la pelouse et a ensuite présenté ses excuses à son adversaire sur les réseaux sociaux.

"Aujourd’hui j’ai vécu un moment très difficile sur le terrain. Sans le vouloir, j’ai blessé un adversaire. J’aimerais te souhaiter le meilleur rétablissement possible Luciano Sánchez. Je t’envoie plein de force."

Luciano Sánchez a 29 ans. Il faut espérer que cette blessure ne signera pas la fin de sa carrière.