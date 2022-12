Marcelo débloque son compteur avec l’Olympiacos d’une sublime frappe lointaine

La légende du Real Madrid s’épanouit désormais en Grèce, du côté de l’Olympiacos.

Arrivé cet été après un passage glorieux dans la capitale espagnole, Marcelo a trouvé le chemin des filets pour la première fois depuis son arrivée dans le club grec.

Opposé à l’Atromitos Athen lors du match aller des huitièmes de finale de la Coupe de Grèce, le Brésilien a inscrit le deuxième but des siens d’une puissante frappe du droit à l’entrée de la surface et qui finit sa course en pleine lucarne.

Mais ce n’est pas tout puisque le latéral gauche de 34 ans a ponctué sa rencontre d’un doublé un quart d’heure plus tard. L’Olympiacos l’a finalement emporté quatre buts à un.