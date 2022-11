Marcelle Lévaz, la doyenne des Belges et du Benelux, n’est plus

L’ancienne échevine nous a confié l’avoir vue plusieurs fois ces dernières semaines.



Le 2 novembre, elle s’était rendue à la Ferme Blanche pour la féliciter pour son nouveau record de longévité absolue de Wallonie avec ses 111 ans et 229 jours. Ce jour, Marcelle avait l’air affaiblie et se disait très fatiguée. Depuis, de la morphine lui a été administrée.

Rose-Marie Gelaesen s’est ensuite rendue chez elle mardi dernier et vendredi. Elle se souvient de Marcelle plus affaiblie, mais très lucide et encore pleine d’humour. "C’était une femme très attachante", nous dit-elle.

Marcelle n’avait plus de famille mais avait développé une tendre complicité avec son infirmière Paola et pouvait compter depuis de nombreuses années sur un couple d’amis, Raymond et son épouse.