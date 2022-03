Marcelle Lévaz, la doyenne de Belgique, souffle ses 111 bougies et reste "un vrai petit rayon de soleil"

En plus de ces petits plaisirs, la supercentenaire apprécie encore les petites choses de la vie : "J’aime toujours regarder les belles choses, les belles photos… Et les petites cartes que l’on m’envoie, même si je n’ai pas beaucoup de place ici. Si je pouvais transmettre un message à ceux qui lisent cet article, je dirais : "Soyez passionnés par quelque chose. Trouvez quelque chose que vous aimez et essayer de vivre du mieux possible. Et surtout, gardez des contacts avec les personnes que vous appréciez. C’est énorme quand on peut compter sur des personnes."