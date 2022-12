Marcel Sel condamné pour avoir attenté à l’honneur et à la réputation d’un journaliste

Le tribunal civil de Bruxelles a condamné, le 9 décembre, le blogueur Marcel Sel à verser un euro symbolique à la RTBF et à l’un de ses journalistes pour avoir attenté à l’honneur et à la réputation de ce dernier. Marcel Sel, qui se présente comme romancier et journaliste, avait publié sur Facebook un commentaire au sujet d’un article de Philippe Carlot, journaliste à la RTBF, contenant des propos diffamatoires à l’égard de l’auteur.

Le tribunal a estimé que Marcel Sel s’en était pris non pas au contenu de l’article de Philippe Carlot mais à la personne même du journaliste, l’accusant notamment d’être "un pourri parmi les pourris, qui n’hésite pas à s’en prendre aux jeunes femmes pour satisfaire ses instincts reptiliens". Il l’a accusé également d’avoir voulu alimenter, par son article, son camp idéologique "le plus haineux et le plus violent aujourd’hui en Belgique francophone" et d’œuvrer "au service du fascisme islamiste". Pour le tribunal, il s’agit de l’imputation méchante de plusieurs faits précis, dont Marcel Sel ne rapporte pas la preuve.