Marcel Proust transcende le temps et les arts, avec Anne-Lise Gastaldi

Au micro d’Axelle Thiry, Anne-Lise Gastaldi, pianiste de renom et passionnée de littérature, présente Ecrits dans une sorte de langue étrangère, une œuvre produite en collaboration un historien ainsi que de nombreux artistes contemporains, compositeurs, comédiens, écrivains, artistes en milieu urbain, comme une association de notes et de mots inspirés par Marcel Proust, nous rappelant sa présence créatrice qui transcende les époques et nous parvient encore.

J’emmène Marcel Proust toujours loin, il est toujours avec moi, la passion est quelque chose qui ne nous quitte pas et je vis avec.

Ce projet est né lors du festival annuel Les Journées Musicales de Marcel Proust, cocréé avec Pierre Ivanoff. Chaque année, Anne-Lise Gastaldi commande une pièce à un compositeur contemporain lui-même inspiré par l’œuvre de Proust. De l’électro-acoustique au violon seul, autant de pièces différentes que de regards sur l’écrivain ont émergé de ce projet. À l’occasion du centenaire de Marcel Proust, Anne-Lise Gastaldi a souhaité immortaliser ces créations à travers ce disque- livre, qui présente des œuvres actuelles inspirées par l’écrivain, explorant sa vision, et interrogeant la nôtre.

Car Proust aimait la modernité, il était avide de l’art de son temps, et pour cause, on le comptait parmi le public de la Première scandaleuse du Sacre du Printemps de Stravinski ! C’est pourquoi Ecrits dans une sorte de langue étrangère transpose cette modernité à celle d’aujourd’hui, pour transcrire le regard intemporel d’un auteur qui est aussi de notre temps : des photographies d’œuvres street art d’aujourd’hui par exemple, qui puisent leur inspiration dans les pages de cet auteur. Un mur de bergerie, une rue de banlieue parisienne, une maison désaffectée, nous rappellent que Proust provoque encore en nous des choses nouvelles :

Les beaux livres sont écrits dans une langue étrangère et sous chaque mot, chacun de nous met son sens, une image, mais souvent un contre-sens.

Pour Anne-Lise Gastaldi, c’est ce contre-sens qui est précieux. Il est la marque de notre perception, de la rencontre entre un livre et une personne singulière. L’expérience individuelle se mêle à l’histoire romanesque, et c’est alors que le livre peut éclairer, révéler une part de nous-même.

La musique aussi est révélatrice dans A la Recherche du Temps perdu, lorsque le narrateur prend conscience, grâce à elle, de sa vocation d’écrivain. Et qui sait s’il n’y avait pas un peu de Proust derrière ce narrateur…

Textes de "Ecrits dans une sorte de langue étrangère": Noriko Baba, Belinda Cannone, Loïc Corbery, Elsa Fottorino, Anne-Lise Gastaldi, Cyrille Gouyette, François Hartog, Clément Hervieu-Léger, Mauro Lanza, Philippe Leroux, Charles Heisser, Franck Jaffrès, Jean-Frédéric Neuburger, Pierre-Yves Macé, Gabriel Marghieri, Stephen Paulello, Gérard Pesson, Jérôme Prieur et Nicolas Ragonneau.