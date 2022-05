Marcel Johannes Kits : "Je rêve d’une vie libre et j’ai toujours désiré être soliste"

Quatrième candidat à présenter son programme de finale, le violoncelliste estonien Marcel Johannes Kits interprétera ce mardi, après la candidate belge Stéphanie Huang, l’œuvre imposée de Jörg Widmann et l’un des concertos fétiches des concours, le concerto n°1 de Chostakovitch. Il dresse son portrait au micro de Christine Gyselings.

Elève a l’Université des Arts de Berlin, Marcel Johannes Kits joue du violoncelle depuis 23 ans et considère son instrument comme étant une partie de lui-même. Depuis trois semaines, Marcel est en Belgique et en profite pour découvrir le pays et sa capitale : "Je ressens la ville comme confortable, mignonne, avec un beau patrimoine et elle me semble agréable pour des gens de mon âge."

Le concerto que Marcel a choisi d’interpréter en finale est le premier concerto de Chostakovitch, un concerto qui avait été joué pas moins de six fois, il y a cinq ans, lors de la première édition violoncelle du Concours Reine Elisabeth. Un choix qui a été guidé par son "côté pratique", c’est un concerto dont il a l’habitude et il n’y a pas de problème de mise en place avec l’orchestre. Mais c’est aussi un choix de cœur car, comme le dit Marcel, "la musique de Chostakovitch fait partie de ma culture. En Estonie, c’est un compositeur que l’on connaît fort bien depuis la génération de mes grands-parents."

Vous avez rendez-vous avec Marcel Johannes Kits ce mardi 31 mai, après la prestation de Stéphanie Huang, en radio sur Musiq3 et en télévision sur La Trois et sur Auvio.