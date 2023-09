Marcel Croës, journaliste et homme de radio, est décédé

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de notre Marcel Croës, qui s’est éteint tranquillement chez lui ce matin, entouré des siens. Il avait 87 ans.

Marcel Croës s’initie au journalisme musical dans Les Cahiers Musicaux. Diplômé de philologie romane à l’Université de Louvain, il entame sa carrière de journaliste culturel à la RTBF, qui était encore l’INR et était basée à Flagey, en 1960.

Il se fera connaître par ses ineffables critiques de Cinéma et d’Opéra. Pilier de la RTBF et de Musiq3, qui s’appelait alors le Troisième Programme, Marcel Croës était un seigneur de l’improvisation du langage radiophonique, capable de donner une synthèse brillante et succincte d’un spectacle qui l’avait touché, le tout avec son côté pince-sans-rire et So British qui fait de lui un personnage inoubliable.

En 2021, à l’occasion des 60 ans de Musiq3, Elsa de Lacerda avait consacré un de ses billets à Marcel Croës, nous vous proposons de l’écouter ci-dessous.