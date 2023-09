Marcel Bascoulard : récit de vie d’un artiste clochard, génie excentrique

Pour se sortir de ce traumatisme qui le hante, il se met à produire une quantité incroyable d’œuvres picturales, surtout des bâtiments historiques de la ville de Bourges et les lieux qu’il fréquente tous les jours. Misère et visites à Beauregard, l’institut dans lequel est internée sa mère, sont le lot de son quotidien. Avant l’explosion de la société durant la Deuxième Guerre mondiale, et toutes les conséquences qu’elle engendre.

Cette période chamboula bien des vies et bien des destins. Bascoulard ne fait pas exception à cette règle. S’il doit en effet encaisser durant cette période le transfert, puis la mort de sa mère, c’est aussi le moment pour lui d’évoluer dans sa pratique artistique. Dès 1941, peu de temps après l’arrivée des soldats d’Hitler, qui ne lui rendent pas la vie facile, Marcel Bascoulard s’essaie à devenir créateur de mode : il dessine des robes, se met à acheter du tissu, fait confectionner les modèles de ses créations par des religieuses ou des couturières qui acceptent de l’aider… Pour finir, il s’habille de temps à autre en femme. Ce qui provoque les moqueries et les regards goguenards des vainqueurs de 1940. Mais jamais Marcel ne sera embêté au point de se faire tabasser ou enfermé. Il est considéré comme ce qu’il est : un marginal, que la plupart des gens imaginent comme étant un peu dérangé, aux confins des frontières entre raison et folie.

L’Heure H vous dresse le portrait de cet 'artiste-clochard', étoile insouciante dans la grisaille de la Seconde Guerre mondiale, dont la vie s’est terminée aussi dramatiquement que l’essentiel de son existence.