Marcel Amont, facétieux chanteur à succès des années 60 et 70, est décédé (photos et vidéos)

Depuis les années 2000, il jouira tout de même d’un succès certain dans les tournées faisant appel à la nostalgie. " Âge tendre et têtes de bois " et autres " tournée des idoles " seront une de ses chevaux de bataille. De grandes salles de spectacle où on le verra chanter gaiement avec des Annie Cordy, Hugues Aufray et autres Richard Anthony.

Toujours très populaire auprès de son public, Marcel Amont, sourire toujours aux lèvres et œil éternellement pétillant, chantera aussi en occitan et en gascon, deux langues chères à son cœur d’Aquitain.