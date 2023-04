Marc Zinga, Alexandra Lamy et Louane rendent hommage aux tirailleurs sénégalais

Outre l’aspect historique du film, "Nos patriotes" véhicule un message fort, qui entre en résonance avec notre actualité. "Nos Patriotes rappelle que la terre rassemble tout le monde, que si on veut se battre pour cette terre, cette liberté, peu importe la couleur de peau" souligne ainsi Alexandra Lamy.

Pour Marc Zinga, c’est en outre un film qui interroge la notion même de patriotisme en représentant un étranger patriote. "Dans l’absolu l’idée de patriotisme dépend de la définition qu’on donne de la patrie. Et si la patrie c’est la communauté des humains, alors je suis éminemment patriote" conclut-il.

Avec "Nos patriotes", Gabriel Le Bomin mêle ainsi histoire et humanité pour aboutir à un film à la fois dur et tendre, porteur de valeurs qui, plus de 80 ans après les faits, apparaissent toujours indispensables face aux amalgames et à la désinformation.

"Nos patriotes", un film à voir ce mardi 04 avril sur La Trois et disponible en streaming sur Auvio pendant 30 jours.