Marc Ysaye reçoit Eric Smets dans les Classiques pour parler d’Elton John

Suite à la sortie du film Rocket Man, approuvé par le principal intéressé, ainsi que la publication de son autobiographie Moi, Elton John, il semblait tout à fait inutile de vouloir revenir, de quelque manière que ce soit, sur l’histoire personnelle de cet incroyable musicien car, qui mieux que lui pouvait nous en dire plus sur sa vie et ce qu’il a traversé. Nulle envie non plus de revenir sur ses frasques, ses excès, sa vie sentimentale ou ses délires de rock star. De nombreux tabloïdes s’en sont chargés et l’on y fait largement allusion dans presque tous les livres écrits sur lui depuis le milieu des 70’s. Non, dans ce livre qui se concentre sur les années 70, nous allons tenter d’aller à la rencontre de l’artiste qui se cachait derrière ses incroyables lunettes ou ses tenues de scène excentriques. Qui se soucie encore aujourd’hui des costumes de Léonard de Vinci, de la vie familiale de Jean-Jacques Rousseau ou de la sexualité d’Arthur Rimbaud ? On ne s’intéresse heureusement plus maintenant qu’à leurs oeuvres.