Marc Wilmots sur les temps additionnels interminables : "C’est intenable, les joueurs sont déjà à bout"

65 minutes de temps additionnel. C’est le total qui a été ajouté au temps réglementaire en seulement quatre matches. Si cela s’explique par les directives de la FIFA qui veut augmenter le temps effectif, nos consultants ont évoqué cette situation particulière.

"J’ai vu les États-Unis plonger contre le pays de Galles. On ne retrouvait plus leur équipe. Ce qui m’étonne, ce sont les crampes, les problèmes de blessures et des joueurs déjà à bout. Les calendriers ont été resserrés donc faire sept matches sur 28 jours sans parler des prolongations qui pourraient être de 140 minutes si cela continue comme ça, c’est intenable.", a d’abord expliqué Marc Wilmots.

Dans la même lignée, Swann Borsellino a évoqué le fait de changer la règle à la base. "Quand on veut couper la poire en deux et qu’on ne prend pas de décision, on en prend une mauvaise. Soit on va sur un modèle de type basket où le chronomètre est arrêté dès que le ballon est hors-jeu et on joue vraiment deux fois 45 ou deux fois 30 minutes. Soit, on adapte mais cela ne va pas être possible comme cela pour les joueurs. On est déjà sur une hérésie physique pour les joueurs, s’ils commencent à jouer des matches de deux fois 50 ou 55 minutes, cela va être compliqué.", a évoqué notre consultant.

Invité sur le plateau, le journaliste Philippe Auclair, a affirmé que tout cela pourrait bien avoir une logique derrière : "Je tombe un peu dans ma théorie de conspiration, mais si on voulait faire aboutir un changement des règles des lois du jeu concernant la durée des matches en disant 'Il faut 55 ou 60 minutes de temps effectif, regardez quand on fait jouer des matches et qu’on prend en compte les arrêts de jeu, cela fait des matches de 120 minutes'. Par l’absurde, on montre qu’il faut faire des matches de foot dans lesquels on arrête le chrono."