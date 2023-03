Marc Wilmots sur la retraite de Toby Alderweireld : "Il faut tout faire pour le faire revenir sur sa décision"

Toby Alderweireld a annoncé ce lundi qu’il prenait sa retraite internationale. Le défenseur central va manquer aux Diables Rouges comme l’ont déclaré les consultants lors de l’émission La Tribune.

La perte d’un joueur comme Toby Alderweireld est énorme perte pour les Diables Rouges. C’est du moins ce qu’a déclaré Philippe Albert en ouverture du débat lors de La Tribune sur le départ du défenseur central. "Ses relances et son jeu, ça va être difficile de le remplacer", ajoute l’ancien défenseur de Newcastle.

Pour Marc Wilmots, c’est même pire. Si l’ancien sélectionneur évoque l’apport du joueur, il parle surtout de sa perte et de sa volonté de le faire changer d’avis : "J’avais besoin de latéraux, car à l’époque j’avais huit centraux. Il s’est décalé sur la droite et j’avais la meilleure défense d’Europe pendant quatre ans. C’est une grosse perte et ça ne devrait pas l’être. Il faut tout faire pour le faire revenir."

On n’a pas fait ce qu’il fallait pour le garder, mais ce sera compliqué de le faire changer d’avis.

Et Wilmots d’ajouter sur ce retour : "Il faut lui dire qu’on ne le met plus sur les amicaux et qu’il vient quand on a besoin de lui. Mais pour moi, il fallait agir avant car l’Euro ce n’est pas si loin. Je ne comprends pas le timing. On n’a pas fait ce qu’il fallait pour le garder, mais ce sera compliqué de le faire changer d’avis."

Finalement, est-ce que la Coupe du monde au Qatar aurait-elle laissé quelques traces qui ont décidé du choix de Toby comme l’évoque Philipple Albert ? "Vous ne me faites pas enlever ça de l’esprit, ça a joué. Il préfère partir au bon moment."

Et Marc de conclure : "il y a peut-être des cicatrices du mondial comme le dit Philippe et ça a peut-être appuyé cette décision."