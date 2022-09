Marc Wilmots : "Pour moi Axel Witsel, c’est peut-être une solution en défense centrale"

Ce lundi c’était la reprise de la Tribune avec comme invité Marc Wilmots. Et l’ancien sélectionneur des Diables s’est prononcé sur le positionnement d’Axel Witsel avec l’Atletico Madrid.

Axel Witsel joue depuis le début de saison en défense centrale. Mais quid des Diables Rouges ? Pour Philippe Albert, "au niveau tactique, Witsel, c’est le plus fort. Il peut jouer dans pratiquement toutes les positions. Moi je le préfère en 6 en équipe nationale."

Un avis pas spécialement partagé par Marc Wilmots :

"Ça m’est venu à l’idée quand j’étais sélectionneur de le mettre en défense centrale, mais j’avais ce qu’il fallait à ce moment-là avec huit centraux. Maintenant, c’est une bonne idée. Il faut essayer de mettre les joueurs au poste où il évolue en club, car tu n’as pas le temps de changer trop vite. Surtout si tu peux le mettre dans le cadre où il évolue avec les automatismes. Et puis, c’est plus facile de remonter au milieu que de descendre comme défenseur central. Pour moi c’est peut-être une solution."

Et l’ancien sélectionneur des Diables de conclure sur les profils qui pourraient venir s’ajouter en défense centrale : "Il faut s’adapter au rendement des joueurs que tu as. En six ans, il n’y a pas eu beaucoup de défenseurs centraux qui sont sortis. Vanheusden, mais il a eu des soucis physiques. Pour le reste, c’est compliqué. Ou alors, il faut sortir la carte jeune et à moment donné il faudra actionner et accepter qu’ils fassent des erreurs. Si tu les prends pendant six semaines de tournoi, c’est de l’expérience. Et je pense que c’est une bonne chose de prendre des jeunes pour l’avenir."