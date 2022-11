Marc Wilmots : "Les Diables nous ont fait rêver pendant longtemps, je n’ai pas envie qu’ils ratent leur sortie"

Altercation entre certains joueurs, attaques personnelles, discordes dans le vestiaire, plusieurs rumeurs ont fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours au sujet des Diables rouges. Pour éteindre ces "incendies", Eden Hazard et Thibaut Courtois ont éclairci la situation lors d’une conférence de presse. Dans "Le Briefing", Marc Wilmots a réagi à la situation actuelle de l’équipe belge.



"Ils se sont sûrement dit "On va éteindre l’incendie avant le match", ce qui est normal. Pour changer trois fois de joueurs pour la conférence de presse, c’est qu’il y a pas mal de choses qui se sont passées. Tant mieux, il faut arrêter avec les discordes et que les joueurs eux-mêmes donnent un bâton pour se faire battre. Il faut se taire. Maintenant, tu as plusieurs solutions. On avait décidé en 2002 de boycotter la presse. Cette action avait permis à tout le monde de se concentrer sur l’essentiel. Personnellement, j’aurais dit aux Diables de couper les réseaux sociaux et les liens avec la famille. Il faut se mettre en mode combattant, se rassembler et préparer la rencontre dans les meilleures conditions possibles. Il reste 48 heures, il ne faut penser qu’au match et rester dans sa bulle. C’est le plus important."

Lors de la Coupe du monde 2002, l’ancien coach national avait vécu la même situation. Après deux partages, la Belgique se retrouvait aussi dos au mur avant le dernier match de poule. "Après des fuites dans la presse par rapport à Robert Waseige, nous avons décidé de boycotter la presse. Heureusement, l’équipe s’est imposée face à la Russie. Nous avons continué notre route et le groupe s’est soudé énormément à partir de cet événement. Finalement, nous avons réalisé une belle coupe du monde."

Marc Wilmots souhaite le même succès aux Diables : "Ce que je souhaite aux Diables est de remporter le match contre la Croatie. Ce match est l’occasion pour eux de faire taire les critiques. On peut encore se qualifier et aller en demi-finale. Ils nous ont fait rêver pendant longtemps. Je n’ai pas envie qu’ils ratent leur sortie car cela est embêtant pour un joueur."