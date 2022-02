Marc Wilmots et le Raja Casablanca, c’est fini… l’idylle aura duré 3 mois

Wilmots, libre depuis la fin de son aventure de courte durée à la tête de l’Iran entre mai et décembre 2019, dirigeait un club pour la troisième fois après ses expériences à Schalke en tant que T1 ad interim entre mars et juin 2003 puis à Saint-Trond entre juillet 2004 et février 2005.

Adjoint de Georges Leekens puis de Dick Advocaat chez les Diables, il a pris les commandes de l’équipe nationale en 2012. Malgré deux quarts de finale, au Mondial 2014 puis à l’Euro 2016, il a été limogé dans la foulée de la défaite contre le pays de Galles lors du Championnat d’Europe français.

Marc Wilmots, qui fêtera ses 53 ans ce mardi, a décidé de rester au Maroc pour permettre à sa fille de terminer son année scolaire à Casablanca.