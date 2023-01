Marc Wilmots envoie une pique à Ancelotti : "Titulariser Eden Hazard en Coupe, c’est presque un assassinat préparé"

Semaine après semaine, la situation d’Eden Hazard n’évolue pas au Real Madrid. Pis même, elle semble s’empirer, le Belge reculant de plus en plus dans la hiérarchie offensive des Merengue. Dernière apparition du Brainois avec la Maison Blanche ? En Coupe d’Espagne, lors d’une prestation cataclysmique de l’ensemble de l’équipe. Une titularisation qui a fait bondir Marc Wilmots, présent sur le plateau de la Tribune ce lundi.

"C’est un peu vache. Le match qu’il a joué, c’est en Coupe, sur un terrain merdique" a expliqué l’ancien sélectionneur des Diables, envoyant ainsi une pique au coach du Real, Carlo Ancelotti. "Le coach a mis tous les joueurs qui n’étaient pas dans le rythme et Hazard était censé se montrer. C’est presque un assassinat préparé. C’est dommage. Même Guti (NDLR : ancien joueur du Real) a pris sa défense en disant qu’il fallait qu’il joue cinq matches pour pouvoir enchaîner. Va-t-il le faire ou pas ? Je ne sais pas."

Alors, que faire pour Eden Hazard ? Certains le voient déjà à Al-Nassr, où il a été aperçu en compagnie de Rudi Garcia, le coach. Un choix compréhensible ? "Le choix lui appartient. Beaucoup de personnes savent que l’aspect familial et l’éducation de ses enfants sont importants pour lui. Il prendra sans doute ça en considération au moment de faire son choix" expliquait Philippe Albert.

"Moi je le vois plus en MLS qu’en Arabie Saoudite. Il a un petit truc américain, Eden" rigolait Cécile De Gernier."

"En tant qu’amoureux du foot, on a le droit de pleurer qu’un joueur de 31 ans, soit plus jeune que Leo Messi, en soit là. On est triste" concluait Stephan Streker, résumant ainsi le ressenti d’une grande majorité des supporters des Diables.