Marc Wilmots emmènerait Dodi Lukebakio et Divock Origi à la Coupe du monde

La Coupe du monde approche à grands pas. Dans trois petits jours, Roberto Martinez va dévoiler sa sélection de 26 joueurs pour le Qatar. Une sélection qui comptera 3, 4 ou 5 attaquants ? Les consultants de La Tribune ont donné leur avis.

On le sait déjà, Romelu Lukaku, meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges, devrait manquer le premier match face au Canada après avoir été victime d’une nouvelle rechute. Pour Marc Wilmots, consultant et ancien sélectionneur, Michy Batshuayi, exclu avec le Fenerbahce ce lundi, est le remplaçant naturel de "Big Rom" : "La hiérarchie est établie. Michy est le deuxième attaquant. J’ai vu aussi Divock Origi très bien jouer en pointe avec l’AC Milan. Il a l’expérience". Un joueur qu’il avait déjà emmené à la surprise générale à la Coupe du monde 2014. "À l’époque, je perds Christian Benteke et il me fallait un attaquant qui aime aller dans la profondeur. J’ai été le voir à Lille, il jouait alors sur le côté droit. Il avait une double accélération et se retournait rapidement. Je lui ai dit qu’il sera mon centre-avant".

Stephan Streker rejoint Wilmots et prendrait également Origi dans ses 26 : "Origi est un joueur sublime. Il marque des buts mythiques. Il a tout pour lui". Les deux hommes prendraient également un certain… Dodi Lukebakio. "Face au Bayern, il s’est fait démonter pendant une demi-heure. Mais il est bien revenu dans le match et a marqué. Il a de la personnalité et de la vitesse. Il est grand, va vite et marque", a confié Wilmots. "Je le prendrais aussi, mais pas Dries Mertens. On ne doit pas sélectionner un joueur sur base des services rendus", a ajouté Streker.

De son côté, Philippe Albert prend le parti de Loïs Openda, et ne prendrait ni Origi, ni Lukebakio, alors que Cécile De Gernier emmènerait Openda et Lukebakio au Qatar.