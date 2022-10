Marc Wilmots : "Eden Hazard doit être dans les 26 mais dans quel rôle ? Ça, c’est autre chose…"

Les Diables rouges ne rassurent pas à l’approche de la Coupe du monde. En dehors du secteur défensif qui inquiète encore et toujours, d’autres questions se posent. Tant d’incertitudes entourent notamment la forme et l’état physique d’Eden Hazard et Jérémy Doku. Deux profils "d’ouvre-boîte" bien utiles en pleine possession de leurs moyens et en confiance. Mais qu’adviendra-t-il si aucun des deux n’est disponible ou en pleine forme ? Qui pourrait également correspondre à ce profil ?

"Yannick Carrasco ou Leandro Trossard", répondent à l’unisson les consultants de La Tribune. "Ce sont deux joueurs que je vois dans ce profil d’ouvre-boîte. Ils ont ce coup de reins", continue Marc Wilmots qui, confiant les semaines précédentes, commence à s’inquiéter pour Eden Hazard. "Il n’a vraiment pas beaucoup de temps de jeu. Mais de toute façon, il doit être dans les 26. Dans quel rôle ? Ça, c’est autre chose…".

"Eden ne peut pas jouer dans une autre position qu’en numéro 10", pense de son côté Philippe Albert. "À partir du moment où Roberto Martinez va reprendre Eden, ce n’est pas pour le mettre sur le banc. Et si le sélectionneur veut absolument mettre Eden comme titulaire, pourquoi ne pas le faire jouer comme deuxième attaquant derrière Romelu Lukaku ? Pour le bien-être d’Eden, peut-être que c’est le meilleur système. Mais le Mondial arrive trop vite pour travailler une nouvelle tactique".